Lascia un biglietto in auto a Sperlonga e sparisce: si cerca un uomo di 53 anni

Ha lasciato un biglietto, sembrerebbe di addio dopo la fine della storia d'amore con la moglie, ha parcheggiato l'auto lungo la Flacca ed è sparito nel nulla: apprensione per la scomparsa di un uomo di 53 anni, residente nel nord della provincia. A dare l'allarme i gestori della paninoteca ambulante che, vedendo la vettura parcheggiata da diversi giorni nell'ultima piazzola tra i comuni di Sperlonga e Gaeta, questo pomeriggio hanno deciso di avvicinarsi intravedendo un fogliettino, forse un ultimo saluto prima di un gesto estremo. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine. Sono quindi iniziate le ricerche da parte dei vigili del fuoco e della polizia stradale di Terracina che, però, per il momento non hanno portato a nulla. © RIPRODUZIONE RISERVATA