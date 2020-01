Lancio di uova, arance e minacce agli operai che montavano la videosorveglianza ad Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora uno spiacevole episodio nel quartiere Toscanini ad Aprilia, già noto per le minacce di morte rivolte ai carabinieri nel mese di ottobre scorso da due uomini che poi furono arrestati. Ieri mattina due operai di una ditta incaricata dal Comune di Aprilia di installare delle nuove telecamere di videosorveglianza sono stati presi di mira da alcuni residenti che gli hanno lanciato contro arance, uova e delle bottigliete d'acqua. Le stesse persone hanno proferito urla e frasi quasi incomprensibili per spaventarli. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta. Gli operai hanno chiesto l'intervento della polizia locale e dei carabinieri che sono arrivati sul posto immediatamente. L'intervento - in un clima per nulla sereno - alla fine è stato portato a termine, gli operai poi sono andati via. Ora si indaga per rintracciare i responsabili."Il comportamento ingiustificabile di pochi non metterà in discussione un'intera comunità - ha detto il sindaco di Aprilia Antonio Terra - il nostro progetto di rendere sicuro il quartiere e di riqualificarlo prosegue".