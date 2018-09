Lancio di sassi contro le auto sulla Pontina: la Stradale di Aprilia denuncia 4 rom residenti a Castel Romano

di Raffaella Patricelli

Lancio di sassi sulla Pontina: dopo alcune indagini la Polizia Stradale di Aprilia e gli agenti del commissariato di Polizia di Spinaceto denunciano 4 persone. Si tratta di soggetti residenti presso il vicino campo nomadi di Castel Romano, proprio in quel punto - in direzione della Capitale - lo scorso 25 luglio 7 automobilisti vennero colpiti da alcuni sassi lanciati in tarda sera. Alcune auto vennero danneggiate ed un uomo rimase ferito.



Sono serviti quasi due mesi di indagini per rintracciare i presunti responsabili: la banda, secondo la Polizia - era composta da due uomini di 34 e 35 anni e da altre due persone, padre e figlio, quest’ultimo ancora minorenne. I quattro si appostavano di notte nella boscaglia poco prima del campo nomadi e poi lanciavano sassi alle macchine in transito per costringerle a fermarsi nel vicino distributore, dove poi rapinavano gli automobilisti.



Per tutti l’accusa è di tentato omicidio, attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento e lesioni personali aggravate. Dodici le vittime finora accertate.

