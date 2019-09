Lancia bottiglie incendiarie per festeggiare la Santa patrona, arrestato

Si era lasciato prendere dai festeggiamenti per la santa patrona Maria SS. Addolorata al punto da lanciare dal balcone delle bottiglie incendiarie.



E' stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e fabbricazione di materie esplodenti un 40enne di Castelforte dai carabinieri della locale stazione intervenuti sul posto dopo le segnalazioni dei residenti.



L'uomo è stato sorpreso a lanciare dal balcone della propria abitazione tre bottiglie incendiarie che sono finite in strada, mettendo a repentaglio la vita dei presenti. All'arrivo dei militari il 40enne li ha aggrediti. Per lui sono scattate le manette. © RIPRODUZIONE RISERVATA