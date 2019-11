Aprilia, nuovi intoppi per il depuratore a La Gogna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il comitato dei residenti di La Gogna, ad Aprilia, interviene sul caso del depuratore."Abbiamo inutilmente tentato - spiegano i residenti - di avere dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, informazioni sull'attuazione degli interventi indicati dall’Assessore Luana Caporaso nel corso della nostra manifestazione sulla piazza del Comune del 24 Ottobre. Si trattava di effettuare, insieme ai rappresentanti di Acqualatina, i controlli definitivi sull'impianto di depurazione subito dopo la nostra manifestazione; procedere successivamente al controllo finale della documentazione sui lavori eseguiti nella realizzazione del depuratore, indicato dall’assessore, fra il 4 e il 6 novembre; arrivare così al 15 per effettuare il passaggio di gestione alla Società. Nella prima operazione, che si è avviata nella mattinata di mercoledì 30 ottobre, si è scoperto che nel furto subito dagli impianti elettrici del depuratore erano stati rubati anche i cavi dello scarico a terra di alcune strutture, cosa di cui non si era avuta conoscenza nel sopralluogo effettuato dopo la scoperta del furto. Per la riparazione di questo danno, da informazioni che ci sono state fornite lunedì dai tecnici dall’Assessorato, sono state avviate le procedure per l’assegnazione dei lavori, che hanno richiesto alcuni giorni e questo produrrà certamente un ritardo rispetto l’impegno assunto dal Sindaco di effettuare il passaggio di gestione alla Società il prossimo 15 Novembre. Ci è stato comunque assicurato che, se la situazione meteorologica lo consentirà, i lavori potranno essere eseguiti entro questa settimana. Subito dopo sarà fissato l’appuntamento con Acqualatina".Il Consiglio Direttivo del Consorzio si riunirà sabato 16 novembre per fare il punto della situazione.