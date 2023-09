Ladro tenta di entrare dalla finestra, messo in fuga

Ladri tentano il furto in un'abitazione ma una ragazza li mette in fuga. Serata ad alta tensione nella zona di via Caligola, una traversa di via Aldo Moro. Ignoti hanno provato a entrare in un appartamento credendolo, in quel momento, vuoto. I proprietari erano infatti usciti da pochi minuti per cenare al ristorante. I ladri non immaginavano che in casa era rimasta la figlia 18enne.

La ragazza ha sentito dei rumori strani provenire dalla finestra del bagno. Ha quindi deciso di andare a controllare per sicurezza e, quando si è affacciata, ha notato la presenza di un uomo sulla trentina che stava cercando di entrare nell'appartamento che si trova al primo piano.

In preda al panico, è riuscita comunque a chiudere la finestra e avvisare i familiari.

A quel punto il ladro, non si sa se era solo o se aveva un palo, non ha potuto fare altro che fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Del caso sono stati informati i carabinieri del Reparto Territoriale di via Tiberio che hanno raccolto la denuncia della famiglia. Non è la prima volta che si segnalano furti riusciti o solo tentati nella zona di via Caligola, colpi che diventano solitamente più numerosi con l'avvicinarsi della festa di San Michele. L'attenzione dei residenti rimane altissima visti i precedenti che non lasciano dormire sereni.