Ladro sorpreso a rubare in un appartamento e arrestato dai carabinieri a Terracina

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terracina hanno arrestato in flagranza di reato di furto in abitazione un ragazzo di 26 anni, originario del Marocco.



I militari lo hanno sorpreso nella tarda serata di sabato subito dopo essersi introdotto all'interno di un'abitazione del residence "Lido di Enea". Il giovane aveva sfondato la porta e preso una telecamera, una borsa da donna firmata, tre marsupi in pelle, oggetti in oro, superalcolici, e alcuni generi alimentari.



La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. L'arrestato è in attesa del giudizio per direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA