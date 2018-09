Ladro in azione, rubato un candelabro dalla chiesa dell'ospedale "Goretti"

Furto la notte scorsa nella chiesa che si trova all'interno dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. Un ladro, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è entrato e ha portato via un candelabro votivo, utilizzato per l'accensione di candele in cambio di un'offerta.



E' probabile che il suo obiettivo fossero proprio le offerte contenute nel candelabro e non l'oggetto in sé, fra l'altro non facilmente vendibile.



Le immagini sono adesso al vaglio della Polizia per cercare di identificare l'autore del furto.

3 Settembre 2018



