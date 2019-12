© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladri nuovamente in azione negli uffici degli ambulatori Asl di Latina, nella sede di Largo Celli. Questa notte è stato compiuto un altro furto ed è stata portata via una cassaforte dell'ufficio ticket.Nella sede degli ambulatori, infatti, ci sono le casse per il pagamento delle prestazioni. In passato si erano verificati altri episodi analoghi, anche nell'ufficio unico di prenotazion i presso l'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina e al poliambulatorio di Aprilia.