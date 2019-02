Ladri in azione, i carabinieri sventano due furti a Sabaudia e Sezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due furti sventati dai carabinieri a Sabaudia e Sezze, grazie ai controlli del territorio finalizzati proprio alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori. Nel primo caso sorpresi e arrestati due uomini, entrambi di Sabaudia, di 33 e 49 anni. Si erano introdotti in una casa utilizzata per le vacanze dopo aver rotto la finestra del bagno, ma sono stati bloccati dai militari. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai proprietari, mentre i due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.A Sezze, invece, due persone con il volto coperto, dopo aver danneggiato le protezioni metalliche ed i serbatoi del distributore “Esso”, tentavano di asportare gasolio dall’interno delle cisterne mediante una pompa elettrica, non riuscendo nel loro intento per l'arrivo dei militari dell’Aliquota Radiomobile di Latina, allertati dalla centrale operativa.I ladri si davano alla fuga a bordo di un autocarro e dopo un breve inseguimento, abbandonavano il mezzo e si dileguavano nelle campagne. L’autocarro era stato rubato a una ditta di Terracina, è stato sequestrato insieme all'attrezzatura utilizzata dai malviventi.