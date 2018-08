Ladri di merendine a scuola, fuggono ma vengono arrestati dai carabinieri

Avevano distrutto i distributori automatici della scuola "Rosselli" di Aprilia, rubando merendine e altri prodotti alimentari, quindi avevano portato via due personal computer dell'istituto. Un furto messo a segno ma scoperto poco dopo dai carabinieri nel corso di controlli del territorio svolti proprio per frenare i reati predatori,



I militari hanno intercettato e fermato un'auto con due persone a bordo e insospettiti dal comportamento dei due hanno perquisito il veicolo, risalendo al furto commesso poco prima in via Carroceto.



I due, italiani e residenti a Cisterna di Latina, sono stati arrestati con l'accusa di concorso in furto aggravato e danneggiamento e saranno processati per direttissima questa mattina.

