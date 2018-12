Ladri al supermercato con l'auto ariete, prese due cassaforti. Bottino ingente a Sezze

Ladri in azione la notte scorsa a Sezze e colpo a segno ai danni del supermercato Conad di via Monte Trevi. I malviventi hanno usato un'auto come "ariete" per sfondare la vetrina e una volta all'interno del locale hanno portato via due cassaforti, trascinandole con delle catene legate - quasi sicuramente - a un mezzo pesante o un carro attrezzi.



Una tecnica usata sempre più di frequente per colpi del genere. Sul caso stanno indagando i carabinieri, secondo le prime informazioni non sarebbe scattato l'impianto di allarme (forse perché messo fuori uso dagli stessi ladri) e il bottino sarebbe ingente. © RIPRODUZIONE RISERVATA