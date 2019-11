Laboratori analisi e centri prelievi chiusi domani a Fondi, Gaeta, Formia e Minturno

Saranno chiusi nella giornata di domani - sabato 16 novembre - i laboratori analisi e centri prelievi di Fondi, Gaeta, Formia e Minturno. Lo rende noto la Asl di Latina. I centri «per motivi tecnici effettueranno i soli prelievi non procrastinabili e quelli relativi alle persone fragili (codici 048, donne in gravidanza, bambini al sotto dei dodici anni, trapiantati). Saranno garantiti anche i prelievi per esami di coagulazione (I.N.R.)». Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 18 Novembre con accesso libero a tutti gli utenti.



«La Direzione si scusa anticipatamente per il possibile disagio recato all'utenza».