Priverno, lunga fila di auto per le vaccinazioni alla Casa della Salute

Dalle prime ore del pomeriggio di oggi è corsa per i cittadini di Priverno e dell'intero comprensorio lepino-ausono per le vaccinazioni in atto presso la Casa della Salute di via Madonna delle Grazie. Una lunga fila di auto in sosta dal prima pomeriggio lungo la provinciale in attesa della chiamata da parte dei sanitari e parasanitari preposti alla vaccinazione, mentre numerose sono già le persone entrate nel capannone provvisorio in attesa di farsi inoculare il vaccino.

La somministrazione riguarda le fiale Pfizer e attuamente i destinatari sono persone anziane, in particolare over 70 e 80. La struttura sanitaria di Priverno utilizza uno dei capannoni per il drive in dove vengono effettuati i tamponi e l'altro per l'inoculazione del vaccino.

