Si sono ritrovati, 50 anni dopo, per rinverdire una vecchia amicizia e per ricordare la vittoria nel Torneo di calcetto, conseguita nell’estate 1970 sulla spiaggia antistante il Monte d’Oro, a Scauri. I giocatori di allora, riuniti nella squadra della Darsena Flying, gestita a quei tempi da Antineo Sotis, hanno voluto, in forma conviviale, celebrare il successo in quell’entusiasmante competizione a girone unico disputata sull’arenile, a ridosso del molo scaurese e del Rio Capodacqua.

Luca Cecere, Guido Izzo, Luigi Colarullo, Pasquale Pimpinella, Erasmo Valente, Sandro Scampone (ex capitano), Antonio Catenaccio e Sergio Scipione hanno rivissuto, con ricordi ed aneddoti, le direzioni di gara dell’arbitro Angelo Pontecorvo e la vittoria in finale per 7-2 contro la formazione dello Scoglio (capitanata da Franchettone Valerio e da Pietro Romano), grazie alle tre reti messe a segno dagli attaccanti Cecere e Pimpinella ed al gol del centrocampista Valente.

Un avvincente trionfo, seguito da turisti e residenti, assiepati sotto i pini, sul marciapiede del Lungomare di Scauri, di fronte alla villa del generale Umberto Nobile, trasvolatore del Polo Nord.



«Allora – sottolinea Luca Cecere – i gesti atletici sulla sabbia erano tanti, stavolta ne abbiamo compiuto uno solo: ci siamo messi a bordo campo nella stessa posizione della foto ufficiale scattata 50 anni fa. Il tempo va nel tempo». Eloquente la scritta sulla torta celebrativa (“1970-2020, rieccoci qua!”), condivisa in una serata trascorsa a casa Colarullo, all’insegna dell’amarcord e dell’amicizia tra “giovani nel tempo” che si sono affermati nella vita in vari settori professionali e che ora si godono la meritata pensione con i propri familiari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA