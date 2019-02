La vittoria di Marsilio in Abruzzo porta un altro senatore a Latina, entra Calandrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittoria di Marco Marsilio alle regionali in Abruzzo consente alla provincia di Latina di avere un altro senatore. Al posto del neo presidente, infatti, entrerà a Palazzo Madama Nicola Calandrini, primo dei non eletti nel collegio nella lista di Fratelli d'Italia.Calandrini, 52 anni, revisore contabile e ragioniere commercialista, è consigliere comunale a Latina dopo aver perso nel 2016 il ballottaggio come candidato sindaco, vinto da Damiano Coletta. In passato è stato presidente del consiglio comunale del capoluogo pontino.Milita sin dalla costituzione in Fratelli d'Italia e corona la sua lunga carriera politica con l'ingresso in Senato. Con la sua elezione la provincia di Latina annovera tre esponenti a Palazzo Madama: Claudio Fazzone (Forza Italia) Marinella Pacifico (Movimento 5 stelle) e appunto Calandrini.