La vicepresidente del Senato Paola Taverna coinvolta in un incidente a Cisterna

di Claudia Paoletti

La senatrice Paola Taverna (vicepresidente del Senato e capogruppo del M5S) è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Cisterna, dopo il comizio in piazza del Movimento Cinque Stelle. È accaduto nel pieno cittadino, in Corso della Repubblica, a un passo da piazza Saffi, dove il candidato sindaco di Cisterna del partito pentastellato, Marco Capuzzo, aveva appena terminato il suo comizio, anche alla presenza del vicepresidente del parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo e del deputato Raffaele Trano. Al termine dell’incontro con i cittadini di Cisterna, la senatrice ha salutato ed è salita a bordo della sua auto, una Peugeot 208, insieme alla sua assistente Paola Sorbara, per raggiungere il capoluogo pontino, quando, alle 11, all’altezza del civico 275 è stata tamponata da una Fiat Panda guidata d un uomo di Aprilia. In seguito all’urto, la Peugeot ha tamponato a sua volta una Citroen C4 Picasso, condotta da una donna di Cisterna.



Nel tamponamento a catena, i danni che hanno interessato le tre vetture sono stati lievi, le persone coinvolte non sono rimaste ferite. Solo colpi di frusta, compresa la senatrice Taverna e la sua assistente, soccorse dal personale medico. Dopo la compilazione del Cid (la constatazione amichevole di incidente tra le persone coinvolte), con l’aiuto degli agenti della polizia locale, la senatrice Taverna ha cambiato rotta: con la sua Peugeot, guidata da altro personale dello staff, ha raggiunto l’università di Tor Vergata insieme alla sua assistente Sorbara per portare a termine gli appuntamenti della sua agenda politica.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:10



