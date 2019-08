La vacanza a Ponza finisce con una lite: lui arrestato, lei ricoverata e denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vacanza di coppia a Ponza è finita nel peggiore dei modi: lui è stato arrestato, lei denunciata e ricoverata per le botte ricevute e perché sembra abbia problemi psichici.Notte movimentata sull'isola dove i carabinieri sono intervenuti per mettere pace tra i due, che in strada stavano discutendo animatamente e dandosele di santa ragione, e per tutta risposta sono stati a loro volta aggrediti. La lite, nata sembra per futili motivi, ha avuto livelli di violenza tali che è stato necessario chiedere l'intervento di altri militari di supporto.Alla fine l'uomo, di origina campane, 42 abbi, è stato arrestato per oltraggio, resistenza e lesioni ed è in attesa del processo per direttissima. La donna, invece, 34 anni, di Roma, è stata denunciata per gli stessi motivi e condotta in eliambulanza a Formia dove si trova ricoverata presso il reparto di neuropsichiatria.