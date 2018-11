La trasmissione di La7 "Gustibus" sbarca a Sabaudia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gustibus sbarca a Sabaudia. Domenica 18 novembre, alle 11, su La7, andrà in onda una puntata girata al Conad Superstore Sabaudia in via del Parco Nazionale. La trasmissione dedicata alla cucina e ai prodotti del settore agroalimentare e vinicolo approda quindi in provincia di Latina con una registrazione effettuata presso lo store aperto nel 2015 dal gruppo Madimar S.r.l. e Maros S.r.l. guidato da Maurizio Marasca. L’ambasciatore del gusto Anthony Peth, impegnato a valorizzare le eccellenze italiane, in questa puntata della trasmissione di La7 racconta la storia del supermercato di Sabaudia che offre materie prime del territorio e laboratori a vista puntando alla valorizzazione dei prodotti locali con il marchio Sapori di Gusto. Nei laboratori a vista si lavora per produrre pasticceria fresca e secca, pasta artigianale e piatti pronti per la gastronomia. La panetteria sforna quotidianamente pane al farro, ai cereali, al kamut, pane prokorn e pane a lievitazione naturale preparato con lievito madre che quest’anno ha compiuto 10 anni di età. A ciò si aggiunge la pinsa, novità del 2018, più leggera e digeribile di una classica pizza perché preparata con una miscela di farina di riso, soia e frumento e una lievitazione di 72 ore. Nel caseificio a vista i prodotti caseari vengono lavorati con latte fresco di mucca o di bufala dell’Agro Pontino. In macelleria è possibile acquistare carne proveniente dall’Italia e dal mondo mentre in pescheria si può acquistare il pescato dei mari italiani. Frutta e verdura sono del territorio.