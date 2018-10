La Top Volley si prepara alla sfida con Monza. Un pullman per seguire la squadra a Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Latina Prima partita in trasferta forzata per la Top Volley Latina, che invece di giocare la sua prima partita casalinga al PalaBianchini, che non è stato messo a norma e adeguato alle prescrizioni della Lega Volley nei tempi promessi dall’Amministrazione comunale, è di fatto inutilizzabile. Come già noto, domenica pomeriggio, quindi, i ragazzi di Lorenzo Tubertini giocheranno contro la Vero Monza al PalaBarbuto di Napoli. E chissà se sarà la prima e l’unica partita in terra campana perché non è dato sapere se l’Amministrazione comunale del capoluogo renderà in qualche modo utilizzabile il PalaBianchini o se il palazzetto di Cisterna, nel frattempo, come promesso da un’altra Amministrazione comunale, sarà finalmente aperto.Per ora i tifosi che volessero seguire la squadra dovranno programmare una gita a Fuorigrotta. Pizza&Pallavolo per chi ha più tempo o, in via alternativa, si può usufruire del pullman che la Top Volley metterà a disposizione, ma c’è tempo fino a domani, sabato 20 ottobre alle ore 13, per prenotare un posto. Il bus partirà domenica intorno alle 13 dal piazzale del PalaBianchini solo se si raggiungeranno 54 adesioni. Per informazioni si può chiamare il numero 0773.284256.La squadra effettuerà un allenamento a porte aperte sabato mattina, prima di partire alla volta di Napoli.