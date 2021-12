La Top Volley Cisterna festeggia il Natale in attesa della sfida di domenica a Trento

Cena conviviale con scambio di auguri natalizi per la Top Volley Cisterna che l’altra sera si è ritrovata a Villa Egidio a Borgo Grappa.

Oltre agli atleti, con moglie e fidanzate erano presenti il presidente Gianrio Falivene con i vertici della società, lo staff tecnico e quello medico, collaboratori e sponsor.

Una simpatica festa in famiglia nel corso della quale

c’è stato spazio per un improvvisato mini spettacolo con tanto di coro finale. Hanno cantato tutti, perché è stato scelto il brano “Volare” conosciuto in ogni angolo del pianeta da cui arrivano gli atleti che compongono la squadra, dall’Australia all’Olanda, dall’Iran alla Germania.

A prendere in mano la situazione ci ha pensato (e non poteva essere altrimenti) il regista della squadra, Michele Baranowicz che ha dimostrato di saper usare il microfono e voce e di coinvolgere i compagni così come è chiamato a fare nel suo ruolo di palleggiatore ogni volta che scende in campo. Mestiere assicurato qualora decidesse di lasciare la pallavolo. Chi più spigliato, chi più timido si sono sottoposti alla presentazione di Baranowicz Arthur Szwarc, Mimmo Cavaccini, Aidan Zingel, Stephen Maar, Tommaso Rinaldi, Matteo Picchio, Giacomo Raffaelli, Elia Bossi, Petar Dirlic, Lorenzo Giani e Bardia Saadat.

Non poteva mancare la torta, i ringraziamenti alla famiglia Bordegnini proprietaria di Villa Egizio e poi gli auguri per le imminenti festività ma anche per il prossimo impegno esterno della squadra, domenica a Trento. Dopo il presidente Falivene è stato il vice Massimiliano Marini ad esortare la squadra “A Trento non andrete per una gita di piacere” ha detto, cercate di tornare con qualche punto”.

Impegno assunto dal centrale australiano Aidan Zingel. “Domenica incontreremo una squadra molto compatta in ogni reparto, ma se giocheremo con scioltezza e tranquillità potremo metterli in difficoltà”.

Gaetano Coppola