La Top Volley a cena per gli auguri di Natale pensando ai match contro Padova e Perugia

Il campionato di Superlega di volley non concede soste, neppure per le festività natalizie e la Top Volley si prepara al doppio impegno casalingo di domenica e di mercoledì 26 dicembre, contro Padova e la capolista Perugia.Nell’attesa dirigenti, staff societario, staff tecnico e staff medico oltre agli atleti e alla stampa si sono ritrovati mercoledì sera con le loro famiglie presso Villa Egidio per i tradizionali auguri natalizi,. Al termine della cena conviviale il tradizionale brindisi e il taglio della torta il direttore sportivo della Top, Candido Grande, insieme al capitano Daniele Sottile hanno consegnato un pallone firmato a Riccardo Boldreghini per la sua vicinanza alla Top Volley.Per quel che riguarda la prima delle due sfide, lo schiacciature francese Swan Ngapeth non ha dubbi. “Quella con Padova in casa sarà una partita importantissima perché arriviamo dalla sconfitta in trasferta a Verona, un match in cui potevamo fare qualcosa di più. Ma inutile recriminare, vogliamo rialzarci subito contro una squadra che può essere considerata al nostro livello. La lotta per la salvezza è ancora molto lunga e dobbiamo essere sempre concentrati. E’ tempo di cominciare a trasformare i complimenti in punti per la nostra classifica”.Sicuramente più complicata sarà la partita del 26, primo turno del girone di ritorno, contro la squadra capolista e campione d’Italia del Perugia. Un team che si sta dimostrando fortissimo anche in questa stagione, con atleti del calibro di Leon, un vero killer dai nove metri.“Contro gli umbri non ci tireremo indietro - afferma ancora Ngapeth - loro sono al vertice della classifica e puntano allo scudetto, ma cercheremo di dare il massimo davanti al nostro pubblico e chissà…”.Per chi volesse seguire gli incontri dal vivo ecco il dettaglio dei prezzi e gli orari della biglietteria al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina (viale delle Province, zona industriale): domenica 23 dicembre (ore 18), Top Volley-Padova; biglietto intero: 10 euro, ridotto: 5 euro (8-16 anni non compiuti), under 7: ingresso omaggio senza posto garantito.Per il match di mercoledì contro Perugia la biglietteria del Palazzetto resterà aperta solo mercoledì stesso dalle 10 fino a inizio partita. Prezzi: biglietto intero 15 euro (anziché 20 euro), ridotto: 10 euro (8-16 anni non compiuti), under 7: ingresso omaggio senza posto garantito.