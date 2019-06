La "tavolata senza muri" nel centro di Latina

«C'è anche Latina fra le 25 città italiane che organizzano oggi la Tavolata Italiana senza muri», così l'assessore ai Servizi sociali di Latina, Patrizia Ciccarelli ha dato il via all'iniziativa in via Eugenio di Savoia del pranzo solidale «a favore di una comunità inclusiva contro l’odio, la paura e gli egoismi», stigmatizzando chi ha criticato l'iniziativa. «Evidentemente qualcuno non sa leggere e non sa neppure guardare le figure - ha commentato - visto che tra i loghi di chi ha voluto questa iniziativa a livello nazionale c'è anche il ministero dell'Interno», aggiungendo che «c’è un’altra Italia da raccontare, diamole voce».



Il pranzo senza muri è stato organizzato in collaborazione con Focsvi e Masci Lazio, con la partecipazione della Caritas di Latina e di 39 associazioni di volontariato e del terzo settore. © RIPRODUZIONE RISERVATA