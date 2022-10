La storia di Giacomino Stradaioli, una vita tra asfalto e Pci

Ha accompagnato Pietro Ingrao a bordo di un'Alfa Romeo Duetto per le strade di Aprilia, ha ospitato a pranzo e per un pisolino pomeridiano Enrico Berlinguer, ma soprattutto è stato un personaggio fondamentale per lo sviluppo di Aprilia dopo la guerra. Questi ed altri aneddoti dell'incredibile storia di Giacomo Stradaioli sono minuziosamente descritti nel libro biografico, firmato da Mauro Gavillucci.

In copertina c'è il volto sorridente, in bianco e nero, di Giacomo a tre anni, ancora ignaro della sua eccezionale parabola di vita: il giovane, arrivato dalla Romagna con i suoi familiari, cantoniere impiegato presso il Comune di Aprilia, in breve tempo diventa un imprenditore di successo e politico di spicco degli anni 50-60. Il libro Giacomino. La storia di Giacomo Stradaioli sarà presentato questo pomeriggio, alle 18, presso l'aula consiliare del Comune: saranno presenti insieme a Gavillucci e Stradaioli, anche Lelio Grassucci già deputato PCI, Pietro Vitelli già sindaco di Cori, i consiglieri regionali Salvatore La Penna ed Enrico Forte, oltre all'ex deputata Maria Teresa Sesa Amici.

Il legame di Giacomo Stradaioli con l'Agro pontino inizia nel '39, quando la famiglia viene trasferita da Mussolini in uno dei poderi più grandi della zona, in via delle Valli. Fin da subito prova un forte interesse per la politica: già a 13 anni si iscrive al partito Comunista italiano mentre a 20 anni apre la prima sede Comunista in città. Lavora come operaio cantoniere per il Comune per poi mettersi in proprio, avviando una delle aziende più importanti e longeve del territorio. Inizia ad acquisire appalti sempre più grandi: passa dalle strade di Aprilia alla zona industriale, all'autostrada, a infrastrutture stradali nazionali e infine ai grandi centri commerciali. Un'impresa familiare che grazie all'intuizione di Giacomo Stradaioli è cresciuta, diventando negli anni punto di riferimento in Italia. Per Aprilia, Giacomo Stradaioli ha messo tutte le sue energie in campo sia come imprenditore che come politico. «Ancora oggi, a 90 anni, va in azienda per parlare con gli operai in prima persona», racconta Gavillucci.