Riprenderanno lunedì le lezioni a La Sapienza, anche presso il Polo pontino. Dopo i test di ingresso che si sono svolti anche a Latina in maniera molto ordinata, ora la sfida più grande: tornare alla didattica in presenza, vero punto forza delle facoltà di Economia, Ingegneria e Medicina e da quest'anno anche Chimica e tecnologie farmaceutiche. Ovviamente gli studenti avranno possibilità di scegliere se frequentare il corso in presenza o da casa, grazie al collegamento con le piattaforme apposite, già utilizzate durante il lockdown. Nelle aule sarà ovviamente mantenuto il distanziamento di almeno un metro, dunque anche le lezioni prevedono meno studenti in classi, ma saranno in numero maggiore.«Tutti gli insegnamenti del primo semestre spiegano dalla Sapienza - sono offerti dai docenti in presenza e sono dagli studenti sia in presenza, con le necessarie misure di sicurezza, sia a distanza in modalità sincrona».«Si svolgerà tutto come avevamo costruito durante l'estate: i docenti saranno in aula e gli studenti potranno scegliere: o prenotare la presenza in aula che avranno una capienza tra il 50 e il 40% del totale - spiega Marco Benvenuti, presidente della Facoltà di Economia di Latina - o seguire in streaming. Ovviamente ci si atterrà a un sistema di turnazione, in un'aula con 208 posti entreranno 104 ragazzi, alla lezione successiva si darà priorità a chi non è riuscito la volta precedente. Il docente avrà una grafica da usare come lavagna e ciò che scrive può essere visto in proiezione da chi è in aula e in streaming da chi è collegato. Incrociamo le dita perché siamo in mare aperto. La didattica mista è come imparare a nuotare, si deve farlo tuffandosi in acqua - afferma Benvenuti - Devo dire che l'estate è servita a predisporre tutta la struttura per renderla compatibile con le restrizioni covid. Quindi ci saranno anche percorsi dedicati di entrata e uscita e sistemi di sanificazione. Riprendiamo sì, ma in sicurezza». La Facoltà di Ingegneria sta ancora valutando se riaprire il 28 o posticipare.