La sconfitta con l'Artena costa la panchina a Greco, l'Aprilia Racing esonera l'allenatore

L’Aprilia Racing non si smentisce: deciso il silenzio stampa dopo il 3-0 rimediato contro la Vis Artena, ha deciso il cambio di allenatore. L'ultima sconfitta costa la panchina a Giovanni Greco. Un comunicato su facebook recita: «L’Aprilia Racing Club comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra mister Giovanni Greco. All’artefice della storica conquista dello scudetto con la Juniores Nazionale dello scorso anno vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni con estrema professionalità ed impareggiabile umanità insieme ai migliori e sinceri auspici per il suo futuro». Il presidente Pezone si conferma mangia-allenatori (tre quelli della stagione scorsa), vedremo ora chi prenderà il posto di Greco.



La squadra, partita con grandi ambizioni, è appena cinque punti sopra la zona play out.