La sabbia di Ventotene sulla tomba di Craxi, la provocazione di un imprenditore dell'isola

«E' una provocazione». Lo dice senza mezzi termini Daniele Coraggio, giovane imprenditore di Ventotene che oggi sarà ad Hammamet, in Tunisina, e porterà con sé un barattolo pieno di sabbia dell'isola. Quella dove l'Europa è nata, con il Manifesto di Spinelli, Colorni e Rossi. Depositerà la sabbia sulla tomba di Bettino Craxi, approfittando di un viaggio di piacere programmato da tempo.Inevitabile, del resto, legare ad Hammamet il nome del leader del Psi: «Ero poco più che bambino, non sono socialista, ma Craxi aveva visto lungo già a partire dall’Europa. Non avere un esercito comune, non avere un legame economico finanziario reale e una inesistente politica estera comune, avrebbero portato l’Europa in una fase di stallo che è evidente. Poi se pensiamo alla politica dell'immigrazione e dell'aiuto alle popolazioni africane in loco, con la conferenza dei Paesi africani di fine anni '80... ».Coraggio non ha dubbi: «La sabbia dell’isola d’Europa, sulla tomba di uno statista che aveva pensato ad una riforma dello Stato e delle istituzioni, purtroppo mai nata. L’Italia e l’Europa, oggi sarebbero una cosa differente».Craxi a Ventotene non è mai stato, ma l'isola era abitualmente frequentata d'estate dal figlio e si ricordano per questo adeguate misure di sicurezza. Coraggio non è nuovo a iniziative del genere, lo scorso anno ha messo in vendita all'asta il sito del Manifesto.