La rete d'impresa di Bassiano concorre al premio OpenGov Champion

La "Rete d'impresa" di Bassino in corsa per il premio OpenGov Champion, organizzato e promosso dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri, in collaborazione con l’Open Government Forum, finalizzato a riconoscere e valorizzare l’adozione di pratiche ispirate ai principi fondanti dell’amministrazione aperta.



Nella sua seconda edizione il Premio si rivolge alle organizzazioni della società civile che si stanno impegnando in percorsi di apertura, quale opportunità per loro di visibilità e riconoscimento.



Lo scorso anno il Comune di Bassiano è stato l'unico della Regione Lazio e tra i primi 3 enti locali in Italia, in questa edizione è la volta della "Rete di impresa" che ha improntato una vera propria programmazione condivisa per lo sviluppo turistico del paese.



«La Rete di Impresa Bassiano, rappresenta oltre 30 attività economiche e associative che hanno scelto di unirsi per promuovere il proprio territorio a livello economico e turistico - affermano gli amministratori - una proposta qualitativa, sostenibile ed innovativa per la valorizzazione e promozione delle nostre eccellenze»

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:01



