La Regione autorizza i concorsi, per gli ospedali pontini quattro nuovi primari

Quattro nuovi “primari” per gli ospedali dell'azienda sanitaria di Latina nell’ambito delle procedure concorsuali decise dalla Regione Lazio. Sono state autorizzate, infatti, le procedure per 33 incarichi di direttore di struttura complessa (Uoc).Nei nosocomi pontini ci saranno nuovi dirigenti per la radiologia di Formia, per il Servizio di prevenzione diagnosi e cura (Spdc) , per la Urologia e per il pronto soccorso del “Santa Maria Goretti”.« I bandi delle procedure autorizzate saranno ora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - ha spiegato l’assessore Alessio D’Amato - il Lazio è inoltre la prima Regione italiana ad avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per aumentare i livelli di trasparenza nel rispetto dei principi costituzionali di buona amministrazione e imparzialità. Questo è un fatto davvero importante a garanzia del corretto svolgimento dell’intero iter concorsuale».