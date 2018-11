La protesta: studenti in corteo per una scuola migliore a Formia

Centinaia di studenti dei Licei classici e scientifici di Formia, Gaeta e Minturno, dell’Istituto Nautico Caboto di Gaeta e di altri istituti scolastici del sud pontino hanno partecipato stamane a Formia alla manifestazione studentesca, concomitante con quella a livello nazionale, per protestare contro la situazione dell’edilizia scolastica, l’abbandono scolastico, il sistema dell’alternanza scuola-lavoro e i tagli in tema di istruzione e ricerca. Un corteo ha attraversato il corso principale della città, partendo da piazza della Vittoria fino alla Villa comunale, cantando l’inno “Lo studente paura non ha” e illustrando, durante gli interventi che si sono succeduti al termine del corteo, i motivi della manifestazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA