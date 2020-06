Ultimo aggiornamento: 08:33

La Procura Federale ha emesso il primo verdetto sullo scandalo, ribattezzato sex-gate del calcio a 5, che ha coinvolto tre mesi fa l'ex presidente della Divisione Calcio a 5 Andrea Montemurro e il presidente della Lynx Latina Gianluca La Starza. Tornata al lavoro dopo l'emergenza relativa al Covid-19, la Procura ha emesso il deferimento al Tribunale Federale Nazionale per entrambi gli indagati per «aver violato i principi di lealtà e correttezza sportiva». La vicenda, lo ricordiamo, risale allo scorso febbraio quando nel corso di una telefonata tra i due dirigenti - il cui audio è stato poi riportato da alcuni portali online ed è diventato immediatamente virale - il numero uno della federazione del fustal italiano anticipava, con una informazione strettamente riservata, al patron della Lynx Latina C5 la notizia dell'esclusione del Maritime Augusta dal prossimo campionato di serie A sulla base dell'esame Covisod, la commissione di vigilanza sulle società di calcio dilettantistiche. Dopodiché, per sdebitarsi della cortesia, arriva la risposta da parte del patron nerazzurro: Io devo ricambià in quel modo, te faccio quel regalo. E' carina, carina, quando la vedi mi dirai. Poi è una donna pure intelligente. Così almeno ti passi qualche weekend sereno pure da ste parti. Il presidente del sodalizio pontino è stato deferito anche «per non essersi presentato innanzi alla Procura Federale, benché ritualmente convocato, per essere sentito in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento». Anche la stessa società che da anni milita nella massima serie nazionale è stata deferita «per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata al suo presidente e legale rappresentante».Davide Mancini