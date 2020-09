© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Prossedi che non ha avuto casi dall'insorgenza della pandemia in Italia deve contare ora i primi due casi registrati all'Asl pontina presso il drive in dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, al rientro dalle vacanze al Circeo. Si tratta di una coppia locale, che abita nella periferia, e che fortunatamente, non è stata in contatto con i figli. Al rientro si è diretta presso il drive in per eseguire il tampone, da qui, dopo pochissimo tempo, gli è stata diagnosticata la positività con esplicito invito a rientrare nella propria abitazione e di tenere a distanza i familiari, in attesa di un secondo e terzo tampone che dovrebbero essere eseguiti entro il periodo di quarantena.Secondo il sindaco, avvocato Angelo Pincivero, che ha diramato la notizia ai cittadini attraverso il sito del comune e su Facebook , si tratterebbe di persone molto attente che però avrebbero subito il contagio della positività frequentando alcuni amici di vacanza proprio a San Felice. Nell'occasione lo stesso primo cittadino ha voluto informare della cosa la popolazione del piccolo centro lepino al fine di «scongiurare un allarmismo inopportuno e deleterio, mantenere la calma e continuare a rispettare le regole di prevenzione più volte comunicate». Pincivero ha rivolto anche un pensiero ai concittadini che «stanno affrontando la difficile situazione, a loro vanno i più sinceri auguri di una pronta guarigione».Sono riferiti a link già noti - cioè dovuti a precedenti rientri dalle vacanze - i contagi registrati ieri negli altri centri. Si tratta di familiari o contatti di chi aveva contratto il virus e lo ha trasmesso. Tutti tranne il nuovo registrato a Terracina, riferito a un docente rientrato dalle vacanze in Puglia. La Asl ha avviato la ricostruzione di tutti i contatti e messo in quarantena i familiari.