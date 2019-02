La Pontina torna all'Anas, Unindustria soddisfatta: «Ma adesso la Roma-Latina»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Pontina all’Anas è un passo importante per mettere in sicurezza l’asse viario ma non dimentichiamo la Roma-Latina». A dirlo sono i presidenti dell’articolazione territoriale di Unindustria Latina Giorgio Klinger e del comprensorio di Aprilia Pierpaolo Pontecorvo, i quali esprimono soddisfazione per la conclusione dell’iter amministrativo che ha riportato nel patrimonio infrastrutturale gestito da Anas importanti assi viari della Regione, tra cui la Pontina.«Il piano straordinario per la manutenzione degli assi viari che passano alla competenza di Anas, con una dotazione di 80 milioni di euro di cui 22 per la sola Pontina - ha dichiarato Giorgio Klinger - rappresenta un passo fondamentale che auspicavamo da tempo per mettere in sicurezza l’infrastruttura e garantire standard funzionali adeguati ad un’arteria di interesse nazionale. A valle di ciò, rimane fondamentale - aggiunge - che Anas e Regione Lazio proseguano con forza nell’intenzione di realizzare nel più breve tempo possibile l’asse autostradale Roma-Latina, vera ed unica soluzione per fare uscire il nostro territorio dall’isolamento e dotarlo degli strumenti necessari a competere in un mondo sempre più connesso».Sulla stessa lunghezza d'onda Pontecorvo: «Accogliamo con favore l’annuncio del piano di manutenzione che porterà al ripristino delle normali condizioni di viabilità della Pontina che rappresenta la principale arteria di connessione tra la Capitale e il tessuto produttivo di Pomezia e della provincia di Latina, due ricchezze industriali che insieme esprimono una quota molto significativa della produzione e delle esportazioni dell’intera regione ma auspico in breve la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina, un’opera fondamentale per il rilancio dell’attività del territorio».