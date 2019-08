La pontina Francesca Luna eletta Miss Eleganza Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è anche una ragazza di Latina tra le dodici reginette che rappresenteranno la nostra regione alle prefinali nazionali dell’80° Concorso Miss Italia. Si tratta di Francesca Luna, 24 anni, eletta Miss Eleganza Lazio. Capelli castani e occhi marroni, alta 1,77, Francesca è laureanda in Giurisprudenza, pratica equitazione, ama leggere e dedica il suo tempo libero al volontariato.Quaranta le concorrenti che, nei giorni scorsi, si sono sfidate a Montalto di Castro nelle finali laziali dello storico concorso di bellezza per conquistare gli ultimi tre titoli in palio: Miss Riviera Tirrenica 2019, Miss Eleganza Lazio 2019 e Miss Lazio 2019. Quest’ultimo, il più ambito perché qualifica direttamente alla finalissima di Jesolo senza dover affrontare le prefinali di Mestre, è stato assegnato a Flavia Natalini, 23enne dell’Ardeatino (Divino Amore), bionda dagli occhi verdi. Per effetto di questo suo nuovo successo Flavia lascia la fascia di Miss Roma 2019 a Chiara Burla, ventenne romana. La fascia di Miss Riviera Tirrenica alla 21enne Chiara Bortolus, 21enne del quartiere Aurelio, castana, occhi verdi, alta 170 cm.Le dodici reginette che rappresenteranno la nostra regione alle prefinali nazionali di Mestre in programma dal 26 al 29 agosto, si uniranno alle altre ragazze provenienti da tutta Italia, 185 in totale. Solo 80 di esse però saranno qualificate alla finale di Jesolo in programma dal 30 agosto al 6 settembre, giorno della diretta Tv di RaiUno, che accoglie di nuovo il concorso dopo alcuni anni.