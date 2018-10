La nave per Formia è piena, quella di Terracina non carica passeggeri: disagi a Ponza

Disagi a Ponza per i passeggeri rimasti a terra e che potranno partire, arrivo della nave permettendo, solo domani mattina.



La nave "Tetide" in partenza per Formia era piena e non poteva imbarcare più nessuno, alcune famiglie con auto al seguito hanno provato a chiedere di andare a Terracina prendendo la "Carloforte" che sostituisce la "Maddalena". Quest'ultima fa corse solo commerciali e non c'è stato verso di far salire a bordo passeggeri, nonostante le richieste inviate alla Laziomar.



Il problema è che a fronte di condizioni di mare ideali, come quelle di oggi, si profila un peggioramento che potrebbe non far attraccare mezzi sull'isola e quindi lasciare i passeggeri bloccati anche domani. I collegamenti, dal 15 settembre, sono di fatto solo con Formia visto che Terracina è collegata per questioni commerciali e da Anzio sono stati interrotti. © RIPRODUZIONE RISERVATA