La morte di Silvio Berlusconi: tutte le volte che è venuto a Latina

C'è una foto del 1998. E' in bianco è nero. E' stata scattata al palazzetto dello sport di Fondi. Silvio Berlusconi sta parlando al microfono a una convention del partito. Ma la storia della politica provinciale è legata a doppio filo con il leader di Forza Italia scomparso questa mattina a Milano, fin dagli anni della nascita del partito, da quel marzo del 1994 quando i candidati scelti di Fi con la coalizione di centrodestra sbaragliarono gli avversari. Vincenzo Bianchi ad Aprilia, Gianfranco Conte a Formia vinsero nell'uninominale e cambiarono di fatto la politica locale. C'è un'altra foto, di dieci anni dopo, una cena di partito dove Berlsuconi è attorniato tra gli altri da Vincenzo Bianchi, Ivano Di Matteo, Romolo Del Balzo e Rino Cecere.

Berlsuconi a Latina con Di Giorgi e la Polverini nel 2014

Poi, il comizio del 2011 nel capoluogo pontino: a parte il comizio a Fondi è una delle rare visite in terra pontina quella per la candidatura a sindaco di Giovanni Di Giorgi, sorrisi, strette di mano, abbracci. Sul palco anche Fazzone e la Polverini oltre a Di Giorgi che poi stravinse le elezioni ma non arrivò a finire il suo mandato.

Berlusconi con Salvatore De Meo

Tanti i ricordi.

Le foto con l'europarlamentare fondano Salvatore De Meo, con il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano. Il leader azzurro in provincia, Claudio Fazzone lo ricorda così: «Un uomo che ha fatto della politica, dello sviluppo dell’Italia, del benessere dei nostri cittadini e delle nostre imprese la sua missione quotidiana. Ha insegnato a tutti noi cosa siano la passione e la politica». Fazzone racconta che non aveva orarie una enorme forza di volontà: «Forza Italia è nata grazie alla sua lungimirante intuizione. E’ stato un guerriero che di fronte alle avversità che la vita, la politica, la malattia gli hanno messo di fronte non ha mai smesso di lottare».

«Silvio Berlusconi ha segnato la storia di questo Paese - gli fa eco Eòena Palazzo, consigliere regionale di Fondi- Ha vissuto senza mai risparmiarsi fino all’ultimo, rappresentando un esempio di tenacia e determinazione in tutto quello che ha fatto. Una personalità forte e certamente divisiva ma capace di rappresentare un punto di riferimento per molti. In questo momento, il mio pensiero va alla sua famiglia che lui ha sempre mostrato di amare moltissimo e che fino all’ultimo gli è stata accanto».