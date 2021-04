La Meta Formia batte Bisceglie (96-93) e festeggia la permanenza in serie B con un turno d'anticipo

LATINA - La Meta Formia festeggia la permanenza diretta nella serie B del basket maschile (ottenuta senza ricorrere ai play-out) grazie alla sofferta, ma meritata vittoria sull'Alpha Pharma Bisceglie arrivata dopo un supplementare. Formia si pone al decimo posto nella classifica del giroine D, con 4 lunghezze di vantaggio sulla dodicesima, l'ultima che giocherà i play-out: «Una vittoria che premia la linea coerente e votata ai giovani del nostro club - sottolinea il coach formiano Gianni Di Rocco - abbiamo fatto grandi sacrifici in un momento economicamente difficile come questo, giacando sempre senza pubblico ma la squadra e i ragazzi sono stati esemplari. Per pensare al futuro c'è tempo, ora vogliamo solo festeggiare»

Meta Formia - Alpha Pharma Bisceglie 96-93 (22-24, 44-36, 68-66, 87-86)

Meta Formia: Matija Jovovic 23 (4/8 da due, 3/4 da tre), Nicolo Ianuale 20 (4/8, 3/5), Luigi Cimminella 17 (4/8, 2/5), Armando Verazzo 14 (2/5, 2/5), Luca Digno 12 (0/2, 4/9), Mario Tamburrini 8 (4/10, 0/1), Lorenzo Scampone 2 (1/1, 0/1), Jacopo Tartaglione 0 (0/0, 0/0), Marco Polidori 0 (0/0, 0/0), Alessio Macera 0 (0/0, 0/0), Guillermo Nicolas Laguzzi 0 (0/0, 0/0). All. Di Rocco

Tiri liberi: 16/27 - Rimbalzi: 40 (Armando Verazzo 16) - Assist: 22 (Luigi Cimminella, Armando Verazzo 5)

Alpha Pharma Bisceglie: Georgi Sirakov 30 (6/13, 5/8), Matteo Santucci 23 (3/6, 4/11), Donato Vitale 13 (3/7, 2/8), Edoardo Maresca 11 (3/6, 1/3), Juan Manuel Caceres 8 (4/9, 0/0), Andrea Chiriatti 5 (1/1, 1/2), Fadilou Seck 3 (1/2, 0/0), Fabio Galantino 0 (0/0, 0/0), Samuele Misino 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Taddeo 0 (0/0, 0/0). All. Vozza

Tiri liberi: 12/17 - Rimbalzi: 41 (Matteo Santucci 14) - Assist: 14 (Matteo Santucci 4)

Arbitri: Scarfò e Riggio (Rc)



La cronaca del match la potete leggere su Il Messaggero cartaceo o Digital del 26 aprile.





