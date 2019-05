La maestra nega i maltrattamenti nell'interrogatorio davanti al gip a Latina

Ha risposto alle domande del magistrato dando la sua versione dei fatti. In circa mezz’ora di interrogatorio di garanzia in Tribunale davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario la maestra della scuola materna di via degli Aurunci ha parlato raccontando che le cose non sono come appaiono dai filmati sulla scorta dei quali è stata indagata per maltrattamenti e sospesa per un anno dal servizio. C.B., 63 anni, assistita dall’avvocato Leone Zeppieri, ha negato di avere maltrattato i suoi allievi, bimbi in età compresa tra i 3 e i 5 anni, e ha voluto spiegare come quella classe era davvero difficile da contenere a causa della eccessiva vivacità di qualche bambino. La difesa, per ora, non ha depositato alcuna richiesta rispetto alla misura interdittiva adottata dal gip su richiesta del pm Sgarrella © RIPRODUZIONE RISERVATA