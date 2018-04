La Lega entra in Consiglio Comunale ad Aprilia, "Sarà il traino per l'intera provincia"

di Raffaella Patricelli

La Lega entra in Consiglio Comunale ad Aprilia. Roberto Boi e Bruno De Luca questo pomeriggio in una conferenza stampa hanno annunciato la loro scelta di confluire nel partito di Salvini. Accanto a loro il commissario della Lega ad Aprilia, Pino Iuliano e il coordinatore provinciale del partito Matteo Adinolfi. «Abbiamo azzerato ogni esperienza passata – spiega Iuliano – siamo pronti per una nuova esperienza, le basi sono già state gettate nel 2017 ed ora prosegue con l’adesione di Boi e De Luca al nostro progetto».



La Lega – che sostiene il candidato sindaco Domenico Vulcano - sta già lavorando ad una lista per le prossime amministrative. «Vulcano è il candidato ideale – sostengono – è adatto a questa sfida».



Nel gruppo entrano a far parte tra gli altri, Salvatore Lax, Pio Nicolò, Arnaldo Cocilova e Tartaglia. La coordinatrice dall’anno scorso è Sonia Pieragostini.



«La Lega punta su Aprilia – spiega il gruppo – sarà un modello per l’intera provincia di Latina. Da qui si partirà per rendere ancora più forte il partito sull’intero territorio provinciale». Ad Aprilia, in centro, presto sarà aperta una sezione e per le prossime amministrative arriveranno i grandi della politica, non è esclusa la visita di Matteo Salvini.

