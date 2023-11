La Guardia di Finanza sequestra beni per 5 milioni di euro a Pasquale Maietta

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina e di Roma stanno eseguendo un provvedimento della sezione specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale, emesso su richiesta delle procure della Repubblica di Latina e di Roma, con cui è stato disposto il sequestro dei beni del valore di oltre 5 milioni di euro a Pasquale Maietta, «un noto professionista di Latina considerato socialmente pericoloso», il commercialista ex parlamentare di Fratelli d'Italia, nonché ex assessore al Bilancio del Comune di Latina negli anni della Giunta guidata da Giovanni Di Giorgi.

Maietta «dall’anno 2014 - spiega la nota della Finanza - risulta coinvolto sistematicamente in reati di trasferimento fraudolento di valori, associazione per delinquere finalizzata ad una incessante attività di evasione fiscale, bancarotta fraudolenta, corruzione, nonché numerosi reati tributari e fiscali in concorso con altri soggetti». L'ex parlamentare «sin dai primi anni 2000 è risultato inoltre legato a soggetti della provincia di Latina di elevato spessore criminale».

Gli accertamenti svolti negli anni dalla Procura della Repubblica di Latina «hanno generato numerosi procedimenti penali per numerosi reati, alcuni dei quali ancora in corso» chiariscono i finanzieri.

In uno di questi, come si ricorderà, Maietta «è stato sottoposto a misura cautelare in carcere». Le indagini patrimoniali condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economica – Finanziaria di Latina e Nucleo di Polizia Economica – Finanziaria di Roma/G.I.C.O., «hanno interessato l’intero nucleo familiare del professionista, consentendo, allo stato, di dimostrare la presenza di un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi lecitamente dichiarati, composto da immobili (ubicati a Latina e Roma) e quote societarie, per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro». Dicono i militari della Finanza «patrimonio da ritenersi riconducibile agli introiti derivanti da attività illecite».

Il provvedimento ablativo del Tribunale di Roma, Sezione Misure di prevenzione, è il risultato dell’impegno congiunto delle Procure della Repubblica di Latina e Roma e della Guardia di Finanza, «nel quadro delle strategie di aggressione patrimoniale dei beni acquisiti da soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose o che rappresentano il frutto o il reimpiego di attività illecite».