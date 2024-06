Giovedì 13 Giugno 2024, 06:50

Una grotta sotto tutela paesaggistica, e a due passi dal porto, trasformata in una discarica. La scoperta fatta dai finanzieri della Sezione Operativa Navale di Gaeta e della Tenenza di Ponza è stata incredibile: nell'isola conosciuta e ammirata in tutto il mondo per la bellezza dei luoghi e il mare cristallino, una grotta appartenente al Demanio marittimo pubblico era diventata una rimessa per relitti in legno, vetroresina e gommoni. In tutto una trentina di natanti, alcuni non più utilizzabili perché rovinati e quindi accatastati in quell'insenatura, conosciuta con il nome di “Grotta dei morti”: altri invece lasciati all'interno in deposito. Un ricovero abusivo.

Una grotta che era stata colpita già dal 2012 da un'ordinanza di interdizione, visto il pericolo frane che avrebbe messo a repentaglio la vita di coloro che si avventuravano al suo interno. La fragilità della falesia di Ponza è risaputa, ma non per le persone senza scrupoli che pensano di fare business utilizzando spazi pubblici, calpestando anche i divieti imposti dalle autorità cittadine.

I finanzieri agli ordini del capitano Gabriele Cusato sono impegnati in queste settimane nel costante monitoraggio del territorio, finalizzato in particolar modo alla tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche. La grotta dei morti era diventata una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ma fungeva anche come rimessa per la riparazione delle barche e la loro manutenzione straordinaria: piccoli lavori di verniciatura, ad esempio, senza alcun tipo di autorizzazione e soprattutto senza badare a dove i reflui sarebbero finiti. Il danno è infatti anche ambientale.

Le Fiamme Gialle hanno quindi proceduto al sequestro preventivo della grotta, paesaggisticamente tutelata. In seguito a successivi accertamenti di polizia giudiziaria, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino tre persone per i reati di occupazione abusiva e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Si tratta di alcuni dei proprietari delle imbarcazioni: dei trenta scafiu rinvenuti, tutti senza motore, solo di alcuni si è riusciti a risalire alla proprietà. In un caso un uomo di Formia era proprietario di almeno quattro natanti, altri tre erano di un isolano. Le indagini proseguono per tentare di risalire a tutti i nominativi dei proprietari che hanno utilizzato per anni la Grotta dei Morti come proprio rimessaggio.

“L’attività svolta testimonia, ancora una volta, l’attenzione che le Fiamme Gialle pongono nella tutela dello splendido patrimonio naturale delle isole ponziane, località ad alta vocazione turistica della regione Lazio”, fanno sapere i finanzieri in una nota. In questi giorni Ponza si prepara ad accogliere migliaia di turisti per l'estate. Già si è affacciata negli ultimi giorni Ilary Blasi, affezionata ospite dell’isola. Non solo: c’è anche per la festa del Santo Patrono San Silverio, da domani e fino al 21 giugno, un appuntamento al quale l’isola non vuole farsi trovare impreparata. Per questo l’operazione dei finanzieri restituisce decoro e dignità, ma soprattutto legalità a un luogo che deve essere considerato di tutti e non solo di pochi.