La giornata in memoria delle vittime della mafia: gli appuntamenti di oggi a Latina

Anche quest'anno Latina celebra il 21 marzo, primo giorno di primavera, insieme a tantissime altre città italiane la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera. Sono quattro gli eventi principali che si terranno nel capoluogo pontino, due a cura dell'amministrazione comunale e gli altri due patrocinati dal Comune e organizzati dall'associazione Primavera di Legalità con il Forum dei Giovani.

Questa mattina alle 9 in piazza del Popolo la manifestazione promossa da Primavera di Legalità e Forum dei Giovani alla quale prenderanno parte tutte le associazioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento degli studenti degli istituti superiori. Poi alle 15 si terrà la prima delle due iniziative organizzate dal Comune: l'inaugurazione dell'area verde di via Goya, il terreno di circa 1000 metri quadrati confiscato nel 2010 alla criminalità e concesso in uso al Comune e all'istituto San Benedetto che, conclusi i lavori di riqualificazione, si occuperà della manutenzione del sito che sarà a disposizione della collettività.



Alla cerimonia saranno presenti, oltre al sindaco Damiano Coletta, il Prefetto Maurizio Falco, l'assessore al Verde pubblico e al Patrimonio Dario Bellini, il Presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio Gianpiero Cioffredi, la consigliera provinciale Valeria Campagna su delega del Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e il Dirigente scolastico del San Benedetto Aldo Di Trocchio. Alle 15.30 presso il parco Evergreen di via Sezze è previsto il secondo evento organizzato da Primavera di Legalità e Forum dei Giovani: ci saranno cinque tavoli tematici su sport tra illegalità e opportunità, sistema carcerario e riabilitazione della pena, le condizioni di lavoro tra sfruttamento, sicurezza e diritti, mafie nel mondo e beni confiscati. L'obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza nel dibattito e nella riflessione sui vari aspetti in cui la legalità si declina nella vita di tutti i giorni.

Gli esiti della discussione saranno poi presentati e condivisi nel corso del secondo appuntamento organizzato dal Comune, un momento pubblico che si svolgerà alle 18.30 presso la sala San Cesareo della Curia Vescovile. Le conclusioni saranno affidate al sindaco Damiano Coletta.



