La forza delle donne in scena per beneficenza al Ponchielli di Latina

Sarà in scena al teatro Ponchielli di Latina domenica 14 aprile, "La Forza delle donne" uno spettacolo che ironizza testi di autori classici e contemporanei, promosso dalla Consulta Femminile della Provincia di Latina, coordinata da Patrizia Fanti, a favore di una raccolta fondi per la LILT."La scelta dei testi - spiega l'organizzazione - è stata effettuata dando la preferenza alla leggerezza, ad una sentita necessità di sorridere e far sorridere, pur affrontando temi non superficiali come il rapporto tra uomo e donna, madre e figlia, l'amore, l'amicizia, la gelosia, l'invidia, la caparbia necessità di comunicare, a cui mai rinunceranno le donne, sia nella vita che su un palcoscenico".Le interpreti sul palco sono Angela Di Furia, Giuseppina De Angelis, Angela Ricci, Franca Porcari, Giusy Carreca, Graziella Orlandi, Luisella Benedetti, Paola Cerocchi, Patrizia Fanti, dirette dalla regista Giada Villanova. Le musiche dal vivo saranno a cura di Laura Fabriani. Il ricavato sarà devoluto al progetto LILT "Salute al piacere" volto alla Prevenzione Oncologica attraverso la sana alimentazione, voluto dal presidente Alessandro Rossi. I biglietti sono in vendita Presso il Teatro Ponchielli.