“La forza delle donne al tempo del Covid”, iniziativa in piazza a Latina

Si chiama “La forza delle donne al tempo del Covid” l'iniziativa organizzata per domani - lunedì 8 marzo - in piazza del Popolo a Latina da “Azzurro donna”. L'appuntamento è dalle 9.30 alle 13 e prevede i saluti di Anna Zannella, responsabile provinciale del movimento, Daniela Guglielmi, responsabile per il capoluogo, Claudia Laportella, responsabile "Seniores" e Davide Capuzzoni di Forza Italia giovani.

Interverranno fra gli altri esponenti di Forza Italia. Una mimosa sarà distribuita a tutte le donne che visiteranno lo stand.

Ultimo aggiornamento: 11:24

