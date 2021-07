Martedì 13 Luglio 2021, 11:08

A Latina giovedì arriva Jerry Calà. L'artista - che festeggia i 70 anni - sarà al Leolo Beach Club sul Lungomare a partire dalle 21:30. L'attore veronese canterà e racconterà una vita da comico vissuta sempre sulla cresta dell'onda. Nello spettacolo Jerry Calà ripercorrerà quindi la sua carriera cinematografica fatta di gustosi aneddoti, di spassosi momenti cabarettistici e delle sue canzoni che hanno scandito tic, manie, desideri di un'Italia che va dagli anni '80 fino ai giorni nostri.

Celebri alcune delle sue battute e canzoni, che anche i più giovani conoscono. Nato artisticamente col gruppo veronese I Gatti di Vicolo Miracoli, Calà ha raggiunto il successo partecipando negli anni '70 alla trasmissione demenziale No Stop', che lanciò numerosi comici. Da lì, la carriera da solista come attore, cantautore, cabarettista, che lo ha fatto diventare una sorta di icona della commedia anni '80 e 90 in Italia (da Vacanze in America' a Occhio alla Perestrojka' passando per Vado a vivere da solo' e Yuppies'), sebbene nel prosieguo della sua carriera ha interpretato anche ruoli drammatici. Sono già molte le prenotazioni al chiosco che si trova sulla via del Lungomare a Latina, ma per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri: 3770818209 - 3770818197.

