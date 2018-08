“La febbre della disco music”, gli anni '70 rivivono sul lungomare del Circeo

A quaranta anni dall’uscita del film “La Febbre del sabato sera”, domani sera (8 agosto) alle 21,30 sul lungomare di San Felice Circeo, all'altezza di piazzale Giampaolo Cresci, Gerardo Di Lella Pop O’rchestra suona “La febbre della Disco music” Il meglio della “Dance Music” eseguito con arrangiamenti per Orchestra con un imperdibile omaggio a Donna Summer.



Uno dei più creativi e versatili direttori d'orchestra italiani, con 9 fiati, 6 cantanti, e doppia ritmica, Gerardo Di Lella ripropone l'atmosfera originale dei brani più celebri ed emozionanti di quegli anni, questi solo alcuni titoli di una scaletta "scatenante: 'Le Freak' degli Chic, 'Cuba' dei Gibson Brothers, 'Can't Take My Eyes Off Of You' di Gloria Gaynor, 'The Best Disco in Town' dei Ritchie Family 'YMCA' dei Village People, 'Mamma Mia' e 'Waterloo' degli Abba, e tante altre. Sarà anche la notte dell'omaggio a Donna Summer, 'The Queen of Disco', con un emozionante medley dove sarà impossibile non ballare.



L'ingresso alla serata è libero

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA