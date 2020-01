La facoltà di Medicina si allarga a Latina: aule e laboratori nell'ex tipografia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bella notizia per gli studenti della facoltà di Medicina di Latina: presto potranno usufruire di altri locali, quelli messi a disposizione dal Comune di Latina che ha concesso in comodato d'uso gratuito all'Università La Sapienza di Roma l'edificio ex tipografia di proprietà comunale tra Corso della Repubblica e via Lago Ascianghi. Un accordo che si inserisce all'interno della normativa dettata dall'articolo 15 della legge 241 del 1990, ovvero la legge che disciplina e formalizza il rapporto tra pubbliche amministrazioni che disciplinano lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune. E certamente l'Università è di interesse comune alla Sapienza e a Latina che vuole porsi sempre più come città universitaria, come già dichiarato con l'approvazione del progetto per il campus universitario con residenze, alloggi, servizi per gli studenti, punti di ristorazione, impianti sportivi, una libreria e copisteria e un parcheggio.I lavori devono ancora iniziare ma il documento è già stato firmato dal direttore generale dell'Agenzia del Demanio e dal rettore di Sapienza Università di Roma, Eugenio Gaudio. Sarà lo stesso Ateneo, che per 19 anni avrà in Comodato d'uso l'edificio del Conservatorio Respighi, a svolgere i lavori, così come accadrà per i locali dell'ex tipografia. Per quest'ultimo caso l'ateneo ha già in programma di stanziare una somma che supera i 2 milioni e mezzo di euro: «Un impegno importante spiega l'assessore al Decoro, alle Manutenzioni, al Patrimonio e ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri a cui siamo arrivati non senza difficoltà, ma che alla fine sarà utile a tutti gli studenti. Grazie a questo accordo di programma inoltre sarà possibile prolungare l'attuale utilizzo dei locali in corso della Repubblica, dove ha sede la Facoltà di Medicina».Ma c'è di più: presto in Consiglio comunale verrà discusso l'utilizzo, sempre da parte di Sapienza, dei locali dell'Alta diagnostica e il progetto già c'è, qui dovrebbero sorgere aule, laboratori e anche una sala lettura. Nell'ex tipografia invece è possibile prevedere aule universitarie e laboratori per la didattica di igiene dentale, sarà possibile istallare inoltre, nel locale tecnico, una cabina di media tensione che servirà per i laboratori. Grazie a questa nuova acquisizione sarà dunque possibile il completamento dell'insediamento della stessa Università in Corso della Repubblica con un pieno recupero e riqualificazione dell'area. «Si rafforza l'identità di Latina attraverso le azioni di rigenerazione in pieno centro storico spiega Ranieri - Da un lato ci consente di riqualificare un'area che costituiva un vulnus lungo il corso principale della città, dall'altro consente all'università di completare la sua presenza in quel tratto e di potenziare l'offerta formativa».