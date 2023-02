La donna più anziana del Lazio compie 111 anni: è di Terracina

Compleanno record per Antonia Manzi, nata il 20 febbraio 1912 nel centro storico di Terracina, dove tuttora vive, che ieri ha festeggiato il suo compleanno numero 111. Un traguardo importante per la donna più longeva del Lazio e che attualmente si trova all'ottavo posto nella lista dei "Supercentenari" d'Italia.

Antonia Manzi, "la signora Tota" per chi la conosce, da oltre un secolo è un simbolo di Terracina, città dove alla fine degli anni Quaranta ha avviato insieme a suo marito la gioielleria Sarracino, da oltre settant'anni presente in via Roma. La gestione dell'attività familiare è giunta ormai alla sua terza generazione. Anche per questo, sono state tantissime le persone che hanno voluto omaggiare la propria concittadina ultracentenaria, rivolgendo i migliori auguri a lei e alla sua famiglia.

Antonia ha una famiglia molto numerosa, composta da quattro figlie, tutte femmine, sette nipoti e otto pronipoti. Nonostante l'età e qualche fisiologico acciacco, la famiglia descrive nonna Antonia come «ancora piuttosto arzilla e anche un po' viziata», perché le piace farsi coccolare e ricevere attenzioni da figli e nipoti, anche se alcuni di loro attualmente vivono a Roma. E soprattutto, la signora Manzi tiene molto alla sua privacy, motivo per il quale non ama farsi fotografare e tantomeno rendere pubblici i pochi scatti dei suoi momenti più importanti, chevcondivide solamente con i propri familiari. Che sia questo il segreto della sua longevità?

La cosa certa è che Antonia Manzi, nata il 20 febbraio 1912, è la sedicesima supercentenaria vivente d'Europa e la 126esima nel mondo. Nella classifica dei più anziani del Lazio, bisogna scendere alla posizione numero 16 per trovare la signora Fiorina Fiorelli, che il 13 gennaio scorso ha compiuto 110 anni. È residente a Tolfa, in provincia di Roma.

Per quanto riguarda il nostro Paese, l'attuale decana d'Italia è Domenica Ercolani di 112 anni, nata il 3 luglio 1910 e residente a Pesaro nelle Marche, mentre il Decano uomo è Tripolino Giannini di 110 anni, nato il 20 agosto 1912 e residente a Cecina in Toscana.