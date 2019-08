La discarica di Montello e la morte di don Boschin a "Latina sotto le stelle"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma domani, martedì 6 agosto, nell'ambito di "Latina sotto le stelle" la proiezione di "Monte Inferno" sulla presenza della discarica di Borgo Montello. La serata all'arena del cinema Corso tratterà anche dell'omicidio irrisolto di don Cesare Boschin , legato secondo molti proprio alle vicende della vicina discarica. Si inizierà alle 20 con una degustazione, alle 21 la presentazione del romanzo "Finis terrae" di Gian Luca Campagna, che vede al centro delle indagini il giornalista Angelo Corelli.«Monte Inferno è un film sulla discarica di Borgo Montello, sulla bellezza perduta di un luogo meraviglioso che, all'epoca si chiamava "Valle dell'oro. - afferma la regista Patrizia Santangeli - Ed è un film sulle persone che abitano intorno alla discarica, che hanno avuto una vita stravolta e avvelenata dalla presenza di questo mostro. La spazzatura non si vede, però è una presenza minacciosa, che comunque si sente molto. E' comunque paradossalmente un film sulla bellezza. Io sono una ricercatrice dell'immaginario nella realtà ed è quello che ho fatto con Monte Inferno».La manifestazione è dedicata alla memoria di Annibale Folchi , giornalista e storico locale recentemente scomparso, che con le sue attente ricerche documentali, ha saputo scrivere testi di grande valore per la ricostruzione approfondita del tessuto sociale, politico, storico e umano della città.Il costo della proiezione è di 4,50 euro, abbinando la degustazione 10 euro6 agosto "Monte Inferno" regia di Patrizia Santangeli + libro "Finis terrae" di Gianluca Campagna.