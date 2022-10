La dedica di AstroSamantha a Latina saluto via Twitter dalla stazione spaziale

Un omaggio di Samantha Cristoforetti a Latina. L'astronauta italiana ha postato su twitter, nei giorni scorsi, una foto del capoluogo pontino dall'alto con una dedica speciale, naturalmente scritta in inglese per fare in modo che quante più persone possano comprenderla: Latina dove i giovani piloti dell'Aeronautica guadagnano le loro prime ali. È evidente il riferimento al 70° stormo di Latina dove vengono addestrati i futuri piloti dell'Aeronautica Militare e di altre forze armate e corpi armati dello Stato. Da lì è transitata anche Samantha Cristoforetti quando, nel 2001, è entrata nell'Accademia Aeronautica e ha poi ottenuto il brevetto di pilota militare. È a Latina insomma che l'astronauta ha imparato a volare e ha cominciato a costruire grandi sogni, anzi enormi. Un legame speciale quindi quello che unisce Astrosamantha, prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea comandante della stazione spaziale internazionale, alla città pontina. La foto di Latina è stata scattata direttamente dallo spazio dove la Cristoforetti è impegnata, dallo scorso aprile, nella missione Minerva. Una grande emozione e una grande soddisfazione per tutti gli abitanti della provincia di Latina che hanno apprezzato la dedica che viene dallo spazio.



In questi giorni la Cristoforetti sta cinguettando parecchie immagini dall'alto che mostrano la terra vista dalla stazione spaziale: una delle ultime dediche è ad Anzio e Civitavecchia, i due porti del Lazio, ma anche grandi città del mondo (come Praga, Cape Town, Tel Aviv) e italiane, su tutte Roma (Riuscite a riconoscere i sette colli? e il Colosseo? chiede Astrosamantha ai suoi follower), Como (Si trova poco più a nord della mia città natale, Milano - spiega - il bellissimo lago di Como è uno dei tanti laghi di origine glaciale del Nord Italia. Il movimento glaciale gli ha dato la sua famosa forma a Y...), Napoli (Comm'è bella, comm' è bella, a città e Pullecenella scrive del capoluogo partenopeo, che conosce bene avendo studiato dal 2001 al 2005 come ufficiale all'Accademia di Pozzuoli) oppure scenari naturali come il Mar Rosso, la Malesia, il lago Vittoria e il Kilimangiaro in Africa. Insomma, vere e proprie lezioni di geografia spiegate da una prospettiva assolutamente particolare e suggestiva.E.Pie.© RIPRODUZIONE RISERVATA